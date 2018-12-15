Путин лично вручил премию за укрепление единства нации лингвисту Вербицкой

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вечером в субботу в Санкт-Петербурге приехал в гости к президенту СПбГУ, академику Российской академии образования, лингвисту Людмиле Вербицкой, чтобы лично вручить ей премию за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год.

Указ о присуждении Вербицкой этой премии был подписан Путиным в октябре, однако, на последующей церемонии вручения наград в День народного единства, 4 ноября ученая не смогла присутствовать по состоянию здоровья.

Глава государства, приехав к Вербицкой, сказал, что с большим удовольствием поздравляет ее с присуждением этой премии.

"Это особый знак и особая награда, и звучит по особенному - за вклад в укрепления российской нации", - сказал Путин, вручая известной ученой-лингвисту значок и диплом лауреата премии. Президент отметил, что русский язык, как государствообразующий, играет особую роль в укреплении нации, и Вербицкая, в свою очередь сыграла особую роль в этой сфере. "Вам огромное спасибо", - обратился Путин к Вербицкой.

После вручения премии Вербицкая и Путин сели за небольшое чаепитие для беседы в неформальной обстановке. Ученая отметила, что она очень рада видеть своего гостя. Она также отметила важность того, чем занимается президент РФ. "Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу, за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату", - с иронией ответил Путин.

Глава государства во время беседы в свою очередь поинтересовался самочувствием Людмилы Вербицкой и вопросами, касающимися ее деятельности.

"Все, что вы делали, все (получалось) удачно", - сказал президент, отметив, в частности, вклад Вербицкой в развитие Санкт-Петербургского университета.

В ходе разговора Владимир Путин упомянул, что он был ранее в субботу на концерте по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова в филармонии, и позднее собирается приехать на прием в честь дня рождения маэстро.