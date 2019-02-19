Культура

Новосибирский общественник потребовал отменить концерт рэпера Элджея

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий обратился в прокуратуру региона с заявлением о необходимости отмены намеченного на 8 марта в Новосибирске концерта рэпера Элджея.

"Такое обращение поступило и находится на рассмотрении. О результатах заявитель будет уведомлен", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель областной прокуратуры.

Он не уточнил, чем именно мотивирует общественник свое обращение.

Между тем на официальной странице мероприятия в соцсети, которое должно состояться в новосибирском Экспоцентре, говорится, что концерт имеет возрастное ограничение "18+", при этом "продано уже 80% зала".

Ранее сообщалось об отмене концерта Элджея в Калининграде, который был намечен на 16 февраля. В конце прошлого года его концерт отменили в Якутске.

С осени прошлого года в регионах РФ был отменен ряд концертов рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK, "Френдзона", рэпера GONE.Fludd (Александр Смирнов) и других музыкантов.

Теги: Новосибирск, Элджей

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Новосибирский общественник потребовал отменить концерт рэпера Элджея

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