Минкульт задумал провести аудит кинофестивалей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры планирует организовать аудит кинофестивалей, на которые выделяет бюджетные средства, заявил замминистра Павел Степанов.

"Ждем предложений от компаний-лидеров по фестивалям, которые проводятся в России. У нас их очень много, мы поддерживаем десятки. Здесь нужен определенный аудит, нужно понять, какие из этих фестивалей достигают своих целей. Возможно, некоторые из них не выполняют свои функции", - сказал замминистра журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он напомнил, что цель любого кинофестиваля - привлечь дополнительное внимание зрителей, "а не создавать, если хотите, "междусобойчик" из года в год".

Степанов подчеркнул важность того, чтобы аудитория кино ширилась, фестивальные проекты были известны, а если что-то не попало в широкий прокат, то прозвучало, "как должно прозвучать", на фестивалях.

"Важно, чтобы каждый фестиваль имел свой акцент, нашёл свою аудиторию, и чтобы эта аудитория расширялась. Поэтому будет проводиться аудит фестивалей", - заключил замминистра.