"Союзмультфильм" сделает цикл мультфильмов об устаревших словах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цикл мультфильмов для детей, в которых будут рассказывать о русских словах, выходящих из употребления, создадут совместно художник Михаил Шемякин и "Союзмультфильм", сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Первой темой, которую мы обсудили, был русский язык, который исчезает не по дням, а по часам. Я уже много лет занимаюсь русскими говорами с Институтом лингвистики и диалектики. Это попытка обновить идею Александра Солженицына, который сделал первый словарь забытых русских слов - это те слова, которые, как он считал, можно снова воскресить", - сообщил Шемякин, слова которого приводит пресс-служба, по итогам рабочей встречи с главой министерства Владимиром Мединским.

Он уточнил, что цикл коротких анимационных фильмов для телевидения разрабатывается совместно с киностудией "Союзмультфильм". В нем детям будут рассказывать о русских словах, постепенно выходящих из употребления. По словам художника, ежедневно в рамках утренней детской передачи должен выходить небольшой мультфильм об одном или нескольких устаревших словах.

Кроме того, художник рассказал, что уже около двух лет продолжается работа над полнометражным российско-американским мультфильмом, который также создается при участии киностудии "Союзмультфильм".