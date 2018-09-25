"Союзмультфильм" отсудил 1 млн рублей за героев "Простоквашино" на упаковке мороженого

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суд обязал производителя мороженого за незаконное использование образы героев мультфильма "Простоквашино" выплатить 1 млн рублей "Союзмультфильму", сообщила пресс-служба киностудии.

"Арбитражный суд Москвы взыскал 1 млн рублей в пользу киностудии "Союзмультфильм" за незаконное использование образов героев популярного мультипликационного фильма "Простоквашино" на упаковке продукции компанией "Альтервест", - сказали во вторник журналистам в пресс-службе киностудии.

Как отметили в "Союзмультфильме", суд установил, что в течении нескольких лет производитель выпускал мороженое с изображениями популярных героев мультфильма, "не реагируя на неоднократные претензии представителей киностудии". В пресс-службе сообщили, что киностудии удалось получить, среди прочих, документы, "частично подтверждающие объемы реализации товара".