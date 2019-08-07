Композитора Березина похоронят 9 августа на Троекуровском кладбище

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Прощание с советским и российским композитором, основателем группы "Пламя" Сергеем Березиным состоится 9 августа на Троекуровском кладбище.

Церемония пройдет с 12:00 до 14:00, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы "Пламя". Позже на Троекровском кладбище пройдут похороны композитора.

Березин скончался в минувший понедельник на 82-м году жизни.

Он родился 31 октября 1937 года. Советский и российский композитор, певец, с 1988 года - Заслуженный артист РСФСР, с 2001 года - Народный артист РФ, художественный руководитель и основатель вокально-инструментального ансамбля "Пламя". Автор песен "Снег кружится", "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Осень". Березин активно сотрудничал с поэтессой Ларисой Рубальской и написал несколько десятков песен на ее стихи.

Его композиции исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, Александр Серов и другие.