В коллекции Британского музея появились антибрекситовские банкноты с портретом Джонсона

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Коллекция Британского музея пополнилась фейковыми банкнотами с портретами премьер-министра Бориса Джонсона и спикера Палаты общин Джейкобом Рис-Моггом. Их создали противники выхода Британии из Евросоюза из группировки "Бат за Европу", пишет Guardian. Музей признал высокую историческую ценность этих денег.

На купюрах указано, что они выпущены "Банком лжи о Brexit" и предназначены "для немногих привилегированных лиц".

"Fake anti-Brexit banknotes added to ⁦@britishmuseum⁩ collection"



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The @guardian have all the deets on one of our newest acquisitions. Thanks ⁦@estheraddley⁩ 🙌 https://t.co/xQaauBBepc — Maxwell Museums (@maxwellmuseums) August 9, 2019

Банкнота с Джонсоном оформлена по образцу 10-фунтовой купюры, но ее номинал составляет 350 миллионов фунтов. На ней также есть надпись "Обещаю не выплатить в систему государственного здравоохранения 350 млн фунтов".

В эту сумму агитаторы за Brexit перед референдумом оценивали недельные отчисления Британии в Евросоюз, ссылаясь на расчеты казначейства. Они говорили, что лучше эти деньги потратить на нужды королевства, например, на государственную медицину. Слоган "Мы передаем ЕС 350 млн фунтов в неделю" использовали в рекламе перед референдумом. Противники Brexit называли эту цифру фейком и обращали внимание, что она не учитывает субсидиии от Евросоюза, которые получает Британия.

Купюра с Рис-Моггом имеет номинал в 50 гиней и на ней написано: "Обещаю платить себе больше, чем вам". Вышедшие из употребления денежные единицы подобрали политику, которого называют "почетным членом XVIII века", отмечает FT.

Куратор коллекции современных денег Британского музея Том Хокенхалл заявил, что эти купюры включили в собрание, так как они представляют собой историю политики, экономики и общества страны.

Создатель дизайна банкнот Дик Дэниел, основатель группы "Бат за Европу" заявил, что сначала они отпечатали несколько сотен купюр с Джонсоном. Спрос на них оказался вели, поэтому группа периодически делала новые выпуски банкнот и сейчас раздала уже около 5 тысяч штук.