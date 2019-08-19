Торгпред РФ заявил о желании Москвы заключить торговую сделку с Лондоном

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в заключении торгового соглашения с Великобританией после Brexit и готова к переговорам, заявил "Известиям" торгпред РФ в Великобритании Борис Абрамов.

По его словам, торговое соглашение было бы выгодно как российской, так и британской стороне, даже с учетом рисков, которые несет "жесткий" Brexit.

"По нашему мнению, заключение нового торгового соглашения было бы полезно обеим сторонам. В то же время с уверенностью можно сказать, что вне зависимости от того, в каком формате произойдет Brexit, Россия и Британия продолжат торговать как минимум на условиях ВТО (Всемирной торговой организации - ИФ), как и торгуют сегодня", - пояснил Абрамов.

"Известия" напоминают, что между РФ и ЕС торгового соглашения нет, с Великобританией в 1992 году было заключено "типовое и скорее формальное" соглашение. Поэтому в настоящее время стороны ведут торговлю на основании правил ВТО.

При этом в торгпредстве РФ рассчитывают, что если после Brexit между Лондоном и ЕС будут введены торговые пошлины, ситуация для российского экспорта окажется скорее позитивной. Так, российские и европейские товары окажутся в равных условиях с точки зрения регулирования.

Однако отмечается, что выход Великобритании из ЕС без сделки может привести к дальнейшему ослаблению фунта стерлинга, что вызовет рост цен на импортные товары и сократит объем их закупок. Эта тенденция, как считают в российском торговом представительстве, затронет в основном товары неэнергетического сектора.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести страну из Евросоюза к 31 октября 2019 года, причем даже в том случае, если к этому времени ему не удастся согласовать с Брюсселем условия Brexit.