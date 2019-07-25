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Тереза Мэй пропустила первую речь Джонсона в парламенте за игрой в крикет

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В первый день после отставки с поста премьер-министра Великобритании Тереза Мэй пошла на крикет. Журналисты заметили ее на стадионе Лордс Крикет Граунд на игре сборных Англии и Ирландии, пока ее преемник Борис Джонсон выступал в палате общин с первой речью в качестве главы правительства, сообщает Huffington Post.

Рядом с Мэй сидели также ушедшие в отставку бывший министр юстиции Дэвид Гоук, экс-министр по делам бизнеса Грег Кларк и глава аппарата премьера Гэвин Баруэлл. По оценке Sky News, Мэй смеялась и выглядела расслабленной.

The Sun вспомнила, что после поражения консерваторов на выборах в 1997 году тогдашний лидер партии Джон Мейджор, уходя в отставку с поста премьер-министра, заявил: "А теперь пришло время для ланча и крикета".

24 июля Елизавета II приняла отставку Мэй и назначила Джонсона главой правительства. 23 июля Джонсон был избран лидером партии консерваторов.

Мэй в мае объявила, что отойдет от руководства Консервативной партией и с поста премьер-министра из-за сложностей с Brexit. С конца 2018 года парламент многократно отвергал сделку по условиям развода с ЕС, которую Мэй согласовала с Брюсселем, а также отвергал другие варианты Brexit и его отмену. В результате выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Борис Джонсон уже пообещал, что выполнит это решение в срок.

Великобритания Тереза Мэй Борис Джонсон Дэвид Гоук

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