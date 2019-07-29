Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки к выходу страны из ЕС без сделки запустит рекламную кампанию, на которую в ближайшие три месяца будет потрачено 100 млн фунтов, пишет The Guardian со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, канцлер британского казначейства Саджид Джавид на предстоящей неделе обнародует план дополнительных расходов в размере 1 млрд фунтов на подготовку к Brexit без сделки с Евросоюзом. Их десятая часть будет потрачена на рекламную кампанию, в том числе на доставку в каждый дом информационных листовок, утверждают источники.

The Guardian указывает, что эта кампания будет гораздо более масштабной, чем, например, знаменитая "Tell Sid" 1980-х годов, призывавшая британцев покупать акции государственной British Gas. "Я не могу вспомнить более масштабную рекламную кампанию, чем эта, со времен Второй мировой войны. Это огромные средства для рекламной кампании", - заявил газете источник в казначействе.

Как отмечают авторы статьи, известие о расходах на "жесткий" Brexit появилось на фоне стартующих на этой неделе переговоров с США о торговой сделке. Министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс должна встретиться с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном, а в августе - отправиться на переговоры со своим американским коллегой в Вашингтон.

Джонсон после назначения премьер-министром Великобритании в программной речи пообещал, что он во что бы то ни стало выведет страну из ЕС 31 октября.