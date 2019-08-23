Поиск

Михалков отложил съемки фильма из-за операций

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Кинорежиссер Никита Михалков появился на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму на костылях и рассказал, что из-за операций на ноге может не успеть начать съемки нового фильма "Шоколадный револьвер" в 2019 году.

Режиссер рассказал, что уже перенес несколько операций и провел 39 часов под наркозом после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.

"Если Господь управит, в конце декабря или с 10 января мы должны начать", - уточнил он. По его словам, в прокат картина может выйти в 2021 году. Ранее предполагалось, что съемки начнутся в 2019 году.

О новом проекте Михалкова стало известно весной 2018 года. Он будет режиссером и продюсером картины, а также одним из автором сценариям вместе с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми. Сообщалось, что это будет фильм в жанре "современная драма" о российском режиссере, чья дочь погибла при теракте в Каннах.

Никита Михалков Крым Канны братья Пресняковы

Новости

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Будущее Человека-паука во франшизе Marvel стало туманным из-за конфликта Sony и Disney

Будущее Человека-паука во франшизе Marvel стало туманным из-за конфликта Sony и Disney

Warner Brothers объявила о съемках "Матрицы 4" с оригинальным составом

Warner Brothers объявила о съемках "Матрицы 4" с оригинальным составом

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Армена Джигарханяна выписали из больницы

В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова с высокой температурой

В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова с высокой температурой

Экранизации "Мулан" пригрозили бойкотом из-за поддержки актрисой полиции Гонконга

Экранизации "Мулан" пригрозили бойкотом из-за поддержки актрисой полиции Гонконга

Умер актер Питер Фонда

Дело "Седьмой студии"

Эксперты не смогли выяснить, расходовала ли "Седьмая студия" бюджет нецелевым образом

Дело "Седьмой студии"

Адвокат заявил, что новая экспертиза подтвердила, что в "Седьмой студии" "никто ничего не украл"

Адвокат заявил, что новая экспертиза подтвердила, что в "Седьмой студии" "никто ничего не украл"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');