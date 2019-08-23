Михалков отложил съемки фильма из-за операций

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Кинорежиссер Никита Михалков появился на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму на костылях и рассказал, что из-за операций на ноге может не успеть начать съемки нового фильма "Шоколадный револьвер" в 2019 году.

Режиссер рассказал, что уже перенес несколько операций и провел 39 часов под наркозом после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.

"Если Господь управит, в конце декабря или с 10 января мы должны начать", - уточнил он. По его словам, в прокат картина может выйти в 2021 году. Ранее предполагалось, что съемки начнутся в 2019 году.

О новом проекте Михалкова стало известно весной 2018 года. Он будет режиссером и продюсером картины, а также одним из автором сценариям вместе с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми. Сообщалось, что это будет фильм в жанре "современная драма" о российском режиссере, чья дочь погибла при теракте в Каннах.