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Зарплата голливудских актеров оказалась в среднем на $1,1 млн больше, чем актрис

Зарплата голливудских актеров оказалась в среднем на $1,1 млн больше, чем актрис
Эми Адамс и Кристиан Бэйл на съемках фильма "Афера по-американски"
Фото: PA Photos/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Экономисты выяснили, что разница в зарплатах актеров и актрис в Голливуде составляет около $1,1 млн за фильм.

Как сообщает The Guardian, исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера проанализировали данные по зарплатам 246 мужчин и женщин, которые снялись в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год.

Они констатировали, что разница в заработке относительно стабильна, в 2015 году показатели примерно такие же, как в 1980-м.

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Экономисты основывали анализ на нескольких источниках данных, включая IMDb и Box Office Mojo. Исследователи выделили ряд переменных, в том числе предыдущие успехи актеров с учетом бокс-офиса их фильмов, наличие наград и популярность в соцсетях. Если убрать эти факторы из анализа, то получится, что женщинам в Голливуде - без учета сторонних предпосылок - в принципе платят на 56% меньше (что эквивалентно $2,2 млн за фильм), чем мужчинам.

При последовательном добавлении в уравнение переменных ("актерские" характеристики, качественные и количественные характеристики фильмов) эта разница уменьшается до примерно $1,1 млн (около 20%).

Хуже всего дела обстоят в экшн-фильмах: там актеры получают на $1,8 млн больше, нежели актрисы. Разница в зарплатах есть даже в таком считающимся "женским" жанре как ромкомы.

Играет свою роль и возраст: когда звезды достигают 50-летия, разница в заработке резко возрастает до $4 млн за фильм.

Звезды Голливуда уже несколько лент безуспешно пытаются привлечь внимание к неравным заработкам за одинаково выполненную работу. Некоторое время назад скандал вызвало обнародование зарплат актеров фильма "Афера по-американски": Кристиан Бэйл и Брэдли Купер провели на съемках примерно по 45 дней и получили по $2,5 млн и 9% от сборов. Эми Адамс провела на съемках ровно столько же времени, но получила $1,25 млн и 7% от сборов.

Голливуд США

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