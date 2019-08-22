Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes. Журнал представил очередной рейтинг и оценил заработок звезды в $89,4 млн.

Причем в этом году "Скала" уступил себе прошлогоднему - в 2018-м он заработал $119 млн, но тогда это было лишь второе место. Год назад лидером был Джордж Клуни, который в 2019 году вообще выбыл из десятки. Успех Джонсону принесло участие в фильмах "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Небоскрёб", он выступил продюсером картин "Борьба с моей семьёй" и "Шазам!". А в декабре 2019 года с ним выйдет фильм "Джуманджи: Новый уровень".

Второе место занял австралийский актер Крис Хемсворт, который с 2011 года играет Тора в фильмах-комиксах и заработал за прошедший год $76,4 млн.

На третьей строчке оказался Роберт Дауни-младший с $66 млн и новым воплощением образа "Железного человека".

Следом идет индийский актер Акшай Кумар: звезда Болливуда заработал $65 млн. Он опередил Джеки Чана ($58 млн), который продолжает активно сниматься в КНР и принял участие в российско-китайском проекте "Тайна печати дракона", а также китайском "Рыцарь теней: между Инь и Ян".

Далее расположились Брэдли Купер и Адам Сэндлер, разделившие шестое место с заработком в $57 млн.

На восьмом месте очередной супергерой вселенной Marvel Крис Эванс ($43,5 млн). Далее идут его коллега "Человек-муравей" Пол Радд ($41 млн) и замыкающий десятку исполнитель роли джинна в "Аладдине" Уилл Смит ($35 млн).

При составлении рейтинга учитывался не только заработок от участия в кинопроектах, но также другие доходы, например, от рекламы.