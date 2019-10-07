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Сборы российских фильмов в 2019 году сократились на 20%

Сборы российских фильмов в 2019 году сократились на 20%
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2019 года российские фильмы собрали в прокате 9 млрд рублей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Только один фильм - "Т-34" собрал 2,3 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "Бюллетеня кинопрокатчика".

Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона", продюсеры которого ожидали 2 млрд рублей сборов, к 7 октября заработал около 320 млн рублей.

Всего сборы за январь-сентябрь составили 40,3 млрд рублей, это на 9,5% больше, чем за тот же период 2018 года и на 0,6% больше, чем за тот же период 2017 года. Иностранные ленты увеличили сборы на 25%, до 31,3 млрд рублей. По 3 млрд рублей в России собрали картины "Король Лев" и "Мстители: финал", и еще восемь фильмов собрали больше 1 млрд рублей.

Доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% за 9 месяцев 2018 года до 22,3%. В ближайшие месяцы показатель не увеличится, считают "Ведомости".

У российского кино нет шансов повторить успех прошлогодний успех, сказал изданию главный редактор "Бюллетеня кинопрокатчика" Александр Нечаев: "Максимально достижимая доля для отечественных проектов – 25%". По словам источника газеты в Минкультуры, примерно та же цифра указана во внутреннем прогнозе министерства.

Рост доли российского кино в прокате произошел в 2018 году на фоне общего падения сборов. Эксперты объясняли спад психологическими последствиями пожара в кинозале торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, чемпионатом мира по футболу, который отвлек внимание от кино, спадом в экономике и слабыми голливудскими премьерами.

Бюллетень кинопрокатчика Минкультуры Кемерово

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