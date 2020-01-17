В Париже закрыли Лувр из-за заблокировавших вход протестующих

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Музей Лувра в пятницу приостановил работу после того, как протестующие против пенсионной реформы заблокировали вход, сообщают французские СМИ.

У входа в музей собрались десятки человек, среди которых и сотрудники Лувра. Некоторые из них скандировали лозунг: "Мона Лиза бастует, Леонардо бастует".

Протестующие требуют от правительства Франции отказаться от пенсионной реформы.

Since this morning, employees of the Louvre have been blocking entrances, in solidarity with the strike movement which has lasted for more than 40 days.



The struggle continues to spread Despite Western media blackout on the subject



📽️ @MoadabJ



#greve17janvier #GiletsJaunes pic.twitter.com/w4qv5K4bMx — 🇫🇷Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) January 17, 2020

Musée du Louvre en grève pic.twitter.com/Slq4go2BWI — Véronique Bontemps (@VeronekBontemps) January 17, 2020

Протесты во Франции начались в начале декабря. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

В ходе обращения на Новый год президент Франции Эммануэль Макрон выразил приверженность планам проведения пенсионной реформы, но призвал правительство Франции найти компромисс в диалоге с профсоюзами.