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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

В Париже закрыли Лувр из-за заблокировавших вход протестующих

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Музей Лувра в пятницу приостановил работу после того, как протестующие против пенсионной реформы заблокировали вход, сообщают французские СМИ.

У входа в музей собрались десятки человек, среди которых и сотрудники Лувра. Некоторые из них скандировали лозунг: "Мона Лиза бастует, Леонардо бастует".

Протестующие требуют от правительства Франции отказаться от пенсионной реформы.

Протесты во Франции начались в начале декабря. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

В ходе обращения на Новый год президент Франции Эммануэль Макрон выразил приверженность планам проведения пенсионной реформы, но призвал правительство Франции найти компромисс в диалоге с профсоюзами.

Франция Париж Лувр

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