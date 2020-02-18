Мультипликаторы потребовали пересмотреть приговоры по делу "Сети"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Представители российского анимационного сообщества в открытом письме потребовали пересмотра и справедливого расследования дела террористической организации "Сеть" (запрещена в России). Под письмом пока стоит около 170 подписей, телеканал "2х2" подписался целиком.

Авторы обращения требуют пересмотра дела, так как считают, что в ходе суда и следствия "были допущены вопиющие нарушения прав обвиняемых" и они были наказаны "за преступление, которое они не совершали".

"Фигуранты этого дела заявляли о пытках током, избиениях, угрозах в свой адрес и адрес их близких – именно так их заставили дать признательные показания, от которых многие из них отказались в суде. Но суд не стал рассматривать эти обстоятельства, что вызывает у нас удивление, негодование и протест. Каждый человек имеет право на беспристрастное расследование и справедливый приговор", - говорится в обращении.

Аниматоры заявили, что хотят выразить солидарность с другими профессиональными сообществами, которые поддержали фигурантов дела "Сети".

Это обращение, в частности, подписали режиссеры анимационного кино Константин Бронзит, Гарри Бардин, Наталья Мирзоян, историк анимации Георгий Бородин, мультипликаторы Ирина Эльшанская, Александр Веселов и другие.

Накануне в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили российские художники, искусствоведы и музейные работники, а несколько книжных магазинов закрылись на забастовку солидарности.

Также 18 февраля пересмотра дела потребовали театральные критики.

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку осужденных.

10 февраля Приволжский окружной военный суд признал шесть жителей Пензы виновными в участии в террористическом сообществе "Сеть". В зависимости от роли каждого их также признали виновными в покушении на сбыт наркотиков и незаконном приобретении боеприпасов и взрывчатки. Они были приговорены к срокам от шести до 18 лет.

Вину они не признали. Некоторые из них заявили, что дали признательные показания под пытками.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.