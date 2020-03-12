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В "Союзмультфильме" заявили, что мультик о попугае Кеше "дальше жить не будет"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" отказался от создания продолжения мультфильма про попугая Кешу из-за разногласий с автором персонажа Александром Курляндским, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Мы остановили эту работу (по созданию продолжения мультфильма - ИФ), потому что категорически против автор мультфильма Александр Курляндский... К сожалению, Кеша дальше жить не будет", - сообщила Слащева на пресс-конференции в четверг.

Она уточнила, что студия не смогла договориться с Курляндским по созданию сценария. "Это не финансовый спор, он сам хочет писать, к сожалению, в те сроки, темпы, которые нужны нам для выпуска современной анимации, он не сможет (уложиться - ИФ). Делать так, чтобы (сценарий - ИФ) писал кто-то другой, мы предлагали ему (Курляндскому - ИФ) редакторство и художественное руководство, чтобы он смотрел все, что будет писаться, он не готов", - сказала Слащева.

Студия создала пилотную серию мультфильма, участие в создании которой принимал актер Геннадий Хазанов, озвучивший попугая Кешу, однако позднее было решено не выпускать ее.

Попугай Кеша

В 2017 году Слащева сообщила, что в 2018 году начнется работа над продолжением мультфильма про попугая Кешу. Картина должна была выйти в 2020 году.

"Возвращение блудного попугая" - советский и российский мультипликационный сериал, созданный режиссером Валентином Караваевым и сценаристом Александром Курляндским в 1984 году. Всего вышло 6 серий мультфильма: "Возвращение блудного попугая" (1984), "Возвращение блудного попугая" (второй выпуск, 1987), "Возвращение блудного попугая (третий выпуск, 1988), "Утро попугая Кеши" (2002), "Новые приключения попугая Кеши" (2005), "Попугай Кеша и Чудовище" (2006).

Действие мультфильма сосредоточено в городе и его окрестностях. Кеша живет в квартире школьника Вовки, однако из-за своего вспыльчивого, заносчивого характера периодически сбегает и попадает в неприятности, в конце концов, возвращаясь к Вовке с повинной. Юмор сериала основан на эксцентричном поведении Кеши, на узнаваемых реалиях, а также на множественных цитатах, употребляемых попугаем.

"Союзмультфильм" - советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено около 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы вошли в золотой фонд мировой анимационной классики.

Союзмультфильм Юлиана Слащева Александр Курляндский

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