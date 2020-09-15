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Новую серию "Ну, погоди!" с Гариком Харламовым выпустят в декабре

Волк бросил курить

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" выпустит новую серию мультфильма "Ну, погоди!" зимой 2020 года. Волка там озвучивает Гарик Харламов, сообщили в пресс-службе киностудии.

Генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская рассказала, что окончательный образ волка выбрали из пяти десятков вариантов.

"При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии - Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим", - сообщила она.

Комментируя выбор актеров для озвучивания персонажей, генпродюсер назвала это одной из ключевых задач.

"Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске "Ну, погоди!" необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром" - сообщила Осетинская.

Перезапуск "Ну, погоди!" киностудия начала в 2020 году. По замыслу создателей, мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Пока планируется выпустить 52 новых серии.

Впервые о перезапуске было объявлено в ноябре 2019 года. Тогда первую серию нового сезона киностудия обещала выпустить в начале лета 2020 года. Всего предполагалось снять 26 серий.

"Ну, погоди!" - мультфильм киностудии "Союзмультфильм", первый выпуск которого был 6 мая 1969 года. Режиссер Геннадий Сокольский снял "нулевую" серию для мультжурнала "Веселая карусель", главная идея которой легла в основу мультсериала "Ну, погоди!". Режиссером мультсериала стал Вячеслав Котеночкин. Роль Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, зайца - актриса Клара Румянцева. Мультфильм входит в "Золотую коллекцию" киностудии.

Союзмультфильм Гарик Харламов Вячеслав Котеночкин Юлия Осетинская

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