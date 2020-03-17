Третьяковку закрыли на карантин

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея будут закрыта на карантин с 18 марта до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе галереи.

"Мы приняли это решение, так как чувствуем ответственность за безопасность и здоровье наших посетителей и сотрудников", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, галерея в ближайшее время сообщит, что можно будет сделать с заранее приобретенными билетами после открытия музея по окончании карантина. Также посетители смогут вернуть купленные билеты.

Ранее решение о карантине из-за угрозы распространения коронавируса принял Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина. Третьяковская галерея стала вторым федеральным музеем, решившим закрыться из-за COVID-19.

Накануне, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Согласно документу, до 10 апреля запрещаются любые культурные и спортивные развлекательные мероприятия с участием граждан.

Также запрещаются мероприятия, связанные с выставочной, развлекательной и просветительской деятельностью на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно.