В Кремле заверили, что пока не было решений использовать военных в борьбе с коронавирусом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Решений привлечь военных к мерам по борьбе с коронавирусом пока не принималось, а когда президент Владимир Путин говорил о такой возможности, он имел в виду военных врачей, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что имел в виду президент? Наши военные специалисты наработали уже большой опыт в борьбе с коронавирусом, в том числе, международный. Они работали и продолжают работать в очень горячих точках и, конечно, этот бесценный опыт, он может быть применен там, где это потребуется. Каких-либо решений на этот счет не принималось и не озвучивалось президентом России пока", - сказал он.

Путин недавно на совещании сказал, что при необходимости для борьбы с коронавирусом могут использоваться силы и средства российских военных.

Военных медиков из России отправляли в Италию, Сербию и некоторые другие страны для оказания помощи местным врачам в дезинфекции помещений или осмотре пациентов. В российских регионах помощь военных могут использовать для санитарной обработки улиц.

В конце марта Минобороны сообщило, что на семи полигонах пройдут специальные учения по отработке мер при угрозе вирусных инфекций. В хоте учений военные должны были отработать эвакуацию населения и другие санитарно-эпидемиологические меропрятия.