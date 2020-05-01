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Надежду Бабкину выписали из больницы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Певицу, народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину выписали из больницы, об этом артистка сообщила в своем инстаграме.

"Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра "Русская песня" за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день", – написала Бабкина.

Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту. ⠀ ⠀⠀Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра "Русская песня" за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. ⠀ ⠀⠀Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину @mossobyanin и Руководителю Московского Департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну. ⠀ ⠀⠀Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. ⠀ ⠀⠀Берегите себя и свое здоровье! ⠀ ⠀⠀Народная артистка России Надежда Бабкина.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Она отметила, что "благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания".

Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Пресс-атташе артистки Александр Велор 7 апреля сообщил "Интерфаксу", что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в медикаментозной коме. 14 апреля концертный директор артистки Сергей Горох сообщил, что Бабкина в сознании, врачи прогнозируют у нее положительную динамику.

У артистки не нашли коронавирус.

Надежда Бабкина музыка

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