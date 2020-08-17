Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в сериале "Корона"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Австралийская актриса Элизабет Дебики исполнит роль принцессы Дианы в двух финальных сезона сериала "Корона".

Об этом объявил стримминговый сервис Netflix.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Как ожидается, финальные - пятый и шестой - сезоны затронут события 1990-х и начала 2000-х годов. В этот период брак Дианы и принца Чарльза окончательно развалился и был расторгнут, напоминает "Би-би-си". Гибель принцессы в автокатастрофе в 1997 году погрузила Британскую королевскую семью в кризис. Также "Би-би-си" не исключает, что в двух последних сезонах "Корона" расскажет о кончинах принцессы Маргарет (сестры королевы Елизаветы) и королевы-матери, которые разделили всего семь недель, а также о праздновании в том же 2002 году 50-летия вступления Елизаветы II на трон.

Четвертый сезон должен выйти этой осенью.

29-летняя Дебики известна ролями в фильмах "Стражи Галактики. Часть 2", "Великий Гэтсби", а также в сериале "Ночной администратор". Ранее роль принцессы Уэльской в сериале исполняла Эмма Коррин.