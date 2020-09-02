Театр Маяковского потерял из-за пандемии 135 млн рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московский академический театр имени Маяковского из-за отмененных спектаклей во время карантина из-за коронавируса потерял 135 млн рублей, сообщил директор театра Александр Стульнев.

"Мы должны были за эти пять месяцев карантина показать 171 спектакль. На них должны были прийти более 67 тыс. человек. Чисто практически потеряли больше 135 млн рублей, которые могли заработать", - сказал Стульнев на сборе труппы.

"Сегодня мы открываемся нашей премьерой прошлого сезона "Старший сын". Дальше начинаем играть в сентябре только на основной сцене. В конце сентября у нас будет несколько спектаклей на Сретенке. А с октября мы утвердим полный репертуар и будем играть и на большой сцене, и на новой, и на Сретенке", - сказал Стульнев.

В новом сезоне театр Маяковского планирует представить четыре премьеры. Первой премьерой театра станет комедия "Дикарка" по пьесе Александра Островского, которую он написал совместно с Николаем Соловьевым. Режиссером станет Юрий Иоффе. Премьера состоится 29 сентября и 1 октября. Главного героя сыграет заслуженный артист России Евгений Парамонов, героиню - Анастасия Дьячук.

Зрительские места на спектакли ближайших месяцев будут располагаться в шахматном порядке два через два, войти в зрительный зал можно будет только в маске и перчатках, везде будут установлены санитайзеры.