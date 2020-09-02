Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Театр Маяковского потерял из-за пандемии 135 млн рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московский академический театр имени Маяковского из-за отмененных спектаклей во время карантина из-за коронавируса потерял 135 млн рублей, сообщил директор театра Александр Стульнев.

Пандемия коронавируса

"Мы должны были за эти пять месяцев карантина показать 171 спектакль. На них должны были прийти более 67 тыс. человек. Чисто практически потеряли больше 135 млн рублей, которые могли заработать", - сказал Стульнев на сборе труппы.

"Сегодня мы открываемся нашей премьерой прошлого сезона "Старший сын". Дальше начинаем играть в сентябре только на основной сцене. В конце сентября у нас будет несколько спектаклей на Сретенке. А с октября мы утвердим полный репертуар и будем играть и на большой сцене, и на новой, и на Сретенке", - сказал Стульнев.

В новом сезоне театр Маяковского планирует представить четыре премьеры. Первой премьерой театра станет комедия "Дикарка" по пьесе Александра Островского, которую он написал совместно с Николаем Соловьевым. Режиссером станет Юрий Иоффе. Премьера состоится 29 сентября и 1 октября. Главного героя сыграет заслуженный артист России Евгений Парамонов, героиню - Анастасия Дьячук.

Зрительские места на спектакли ближайших месяцев будут располагаться в шахматном порядке два через два, войти в зрительный зал можно будет только в маске и перчатках, везде будут установлены санитайзеры.

Театр Маяковского Москва Александр Стульнев Коронавирус

Новости

Убытки Большого театра превысили 1 млрд рублей

Убытки Большого театра превысили 1 млрд рублей
Умершие знаменитости

Умерла актриса Ирина Печерникова

Умерла актриса Ирина Печерникова
Умершие знаменитости

Умер народный артист России Борис Клюев

Умер народный артист России Борис Клюев

Минкультуры не получало протест сына Цоя против показа фильма Учителя

Что случилось этой ночью: вторник, 1 сентября

Скончался писатель Владислав Крапивин

Скончался писатель Владислав Крапивин

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Умер актер, сыгравший Черную Пантеру

Умер актер, сыгравший Черную Пантеру
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');