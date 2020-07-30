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"Геликон-опера" из-за COVID-19 не вернула 32 млн руб. за билеты

"Геликон-опера" из-за COVID-19 не вернула 32 млн руб. за билеты
Историческая сцена театра "Геликон-опера" в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Московский театр "Геликон-опера" из-за отмены и переноса спектаклей в связи с пандемией коронавируса не смог вернуть зрителям около 32 млн рублей за приобретенные билеты, сообщил генеральный директор - художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

"Много лет мы продаем билеты на год вперед, и мы всегда удачно их продаем. И вот в этой ситуации мы сильно пострадали, потому что до декабря у нас совершилось 70% продаж спектаклей", - сказал Бертман на пресс-конференции в четверг.

"Сейчас нам Москва помогает, и мы получаем в полной мере всю зарплату, мы получаем все потерянные наши доходы, но долг перед зрителем, который на сегодняшний день уже составляет 32 млн, мы будем выплачивать только, когда сможем зарабатывать", - заявил худрук театра.

При этом Бертман отметил, что из-за введенных ограничений по рассадке зрителей, "Геликон-опере" потребуется намного больше времени на погашение долгов.

Хроника 09 января – 30 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Геликон-опера Москва Дмитрий Бертман Коронавирус

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