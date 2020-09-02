Убытки Большого театра превысили 1 млрд рублей

Фото: Ася Добровольская/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр за время пандемии из-за нереализованных билетов и отмены гастролей потерял больше 1 млрд рублей, сообщил директор театра Владимир Урин в среду.

"На самом деле, от реализации билетов мы недополучили свыше 850 млн рублей, я почему говорю свыше, потому что это плановая цифра, потому что на самом деле эта сумма больше. И мы отменили очень большое количество гастролей, а это тоже доходы. И если все это учесть, плюс те доходы, которые мы в театре получаем дополнительно, то получается намного более, чем 1 млрд рублей", - сказал Урин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он уточнил, что театр отменил гастроли в США, Японии, Словении, а также у театра не состоялись гастроли в Париже.

Урин подчеркнул, что Большой театр не намерен поднимать цены на билеты. Более того, цены на некоторые спектакли снизились.

Кроме того, Большой театр вернет деньги за билеты посетителям, которые не будут допущены на спектакли из-за повышенной температуры. "Мы обязательно при входе в театр будем измерять температуру, и если, не дай бог, у человека температура выше 37 градусов, к сожалению величайшему, тот человек, который приобрел билет, не будет допущен в театр", - сказал Урин.

Он рассказал, что при посещении Большого театра нужно будет следовать требованиям Роспотребнадзора: соблюдать социальную дистанцию и обязательно надевать маску.

Директор Большого театра напомнил, что заполняемость зрительного зала не будет превышать 50%. При этом семейные пары или знакомые, которые приобрели билеты вместе, смогут сесть рядом.