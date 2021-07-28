Умер бывший барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Один из основателей и бывший барабанщик американской хэви-метал-группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет, сообщает The Variety со ссылкой на заявление семьи музыканта.

В заявлении сказано, что Джордисон "мирно умер во сне" 26 июля. Семья не уточняет причину смерти музыканта.

" Смерть Джои оставила нас с разбитыми сердцами и чувством неописуемой печали. Те , кто был знаком с Джоуи, знали о его сообразительности, мягком характере, большом сердце и его любови ко всему, что связано с семьей и музыкой", - говорится в заявлении.

Семья Джордисона сообщила, что намерена провести частную панихиду, и попросила друзей, СМИ и фанатов уважать их пожелания и "потребность в уединении и мире в это невероятно трудное время".

Группа Slipknot была основана в сентябре 1995 года в Айове, США. Группа отличается агрессивной музыкой в жанре хэви-метал, а также масками и комбинезонами, в которых выступают музыканты. Джордисон был одним из создателей группы и ее барабанщиком на протяжении 18 лет.

В 2013 году он был уволен из Slipknot. Несколько лет причина не называлась. В 2016 году Джордисон сам рассказал, что с 2010 года он боролся с поперечным миелитом - воспалительным заболеванием спинного мозга, из-за которого страдают двигательные способности. Ко времени увольнения его состояние ухудшилось и он почти не мог играть. К 2018 году Джордисон полностью выздоровел и играл в группе Sinsaenum.