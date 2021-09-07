Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Эрмитаж разрешил Тиллю Линдеманну использовать изображения интерьеров

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Эрмитаж достиг соглашения об использовании изображений музея в проекте группы Rammstein.

Как сообщила пресс-служба музея, стороны пришли к решению, учитывающему интересы сторон.

"Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта "NFtill" на маркетплейсе "Twelve X Twelve", - говорится в сообщении.

Формат NFT (NFT-токены) - предметы с цифровыми изображениями.

В РоссииЭрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальной продаже токенов с изображениями музеяЧитать подробнее

В музее также отмечают, что в рамках претензионной работы Эрмитажем были направлены письма Тиллю Линдеманну (лидеру группы Rammstein) с требованием закрыть продажи NFT, созданные с нарушением прав третьих лиц. Не получив ответа на вторую претензию, направленную музеем адвокату артиста, Эрмитаж обратился напрямую к маркетплейсу "Twelve X Twelve", на которой реализуется коллекция "NFTill".

Линдеманн разместил на маркетплейсе NFT-токены, созданные для коллекции "NFTill" с помощью изображений, снятых в Эрмитаже во время съёмок клипа "Любимый город" в мае 2021 года.

Эрмитаж утверждает, что музыкант грубо нарушил условия договора, не согласовав с музеем съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию, а также неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии токена "One shot video HERMITAGE EDITION". Стоимость токена, по сведениям музея, начинается от 100 тыс. евро за штуку, а общий тираж достиг десяти.

Съемки клипа на песню "Любимый город" были разрешены Эрмитажем в контексте объявленного Года Германии в России.

31 августа на блокчейн-экосистеме "Binance" Государственный Эрмитаж открыл NFT аукцион с лимитированной коллекцией NFT в рамках проекта "Мой токен хранится в Эрмитаже".

Эрмитаж Тилль Линдеманн

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни

Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни

Директора фестиваля памяти Довлатова задержали в Петербурге

Умершие знаменитости

Скончался греческий композитор Микис Теодоракис

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

Солисту Rammstein выписали предписание по поводу антиковидных мер

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

Анимационная отрасль в России просит снизить для нее налоги

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');