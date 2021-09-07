Эрмитаж разрешил Тиллю Линдеманну использовать изображения интерьеров

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Эрмитаж достиг соглашения об использовании изображений музея в проекте группы Rammstein.

Как сообщила пресс-служба музея, стороны пришли к решению, учитывающему интересы сторон.

"Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта "NFtill" на маркетплейсе "Twelve X Twelve", - говорится в сообщении.

Формат NFT (NFT-токены) - предметы с цифровыми изображениями.

В музее также отмечают, что в рамках претензионной работы Эрмитажем были направлены письма Тиллю Линдеманну (лидеру группы Rammstein) с требованием закрыть продажи NFT, созданные с нарушением прав третьих лиц. Не получив ответа на вторую претензию, направленную музеем адвокату артиста, Эрмитаж обратился напрямую к маркетплейсу "Twelve X Twelve", на которой реализуется коллекция "NFTill".

Линдеманн разместил на маркетплейсе NFT-токены, созданные для коллекции "NFTill" с помощью изображений, снятых в Эрмитаже во время съёмок клипа "Любимый город" в мае 2021 года.

Эрмитаж утверждает, что музыкант грубо нарушил условия договора, не согласовав с музеем съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию, а также неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии токена "One shot video HERMITAGE EDITION". Стоимость токена, по сведениям музея, начинается от 100 тыс. евро за штуку, а общий тираж достиг десяти.

Съемки клипа на песню "Любимый город" были разрешены Эрмитажем в контексте объявленного Года Германии в России.

31 августа на блокчейн-экосистеме "Binance" Государственный Эрмитаж открыл NFT аукцион с лимитированной коллекцией NFT в рамках проекта "Мой токен хранится в Эрмитаже".