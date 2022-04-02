Уилл Смит вышел из Американской киноакадемии после инцидента на "Оскаре"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американский актер Уилл Смит объявил о выходе из Академии кинематографических искусств и наук США после того, как он во время вручения премии "Оскар" дал пощечину ведущему церемонии Крису Року, сообщает CNN.

"Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые Совет сочтет целесообразными", - приводит заявление Смита CNN.

Скандальный инцидент произошел перед вручением награды за лучший документальный фильм. Крис Рок пошутил над женой Смита актрисой Джадой Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции, сравнив ее с "Солдатом Джейн" из-за лысой головы. Смит вышел на сцену и дал ведущему пощечину. Вернувшись на свое место, актер прокричал, чтобы тот не смел шутить о его жене.

Смит получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в драме "Король Ричард". Для актера это третья номинация на "Оскар" и первая победа. В фильме он сыграл Ричарда Уильямса — отца и тренера известных американских теннисисток. Эта же роль ранее принесла Смиту "Золотой глобус", а также призы Гильдии актеров США и BAFTA (Британской киноакадемии).