Названы номинанты на премию "Оскар"

Фото: Kristian Dowling/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Картины Стивена Спилберга "Вестсайдская история", Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" и "Дюна" Дени Вильнева будут бороться за награды в номинации "Лучший фильм" американской киноакадемии "Оскар", объявили организаторы премии во вторник.

Также среди претендентов на награду в данной номинации: "Белфаст", "CODA: Ребенок глухих родителей" Шаха Хидера, "Не смотрите наверх" Адама Маккей, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Король Ричард" Рейнальдо Грина, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона и "Власть пса" Джейн Кэмпион.

Лучшим режиссером может стать Стивен Спилберг ("Вестсайдская история"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца") и Джейн Кэмпион ("Власть пса").

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Джессика Честейн за фильм "Глаза Тэмми Фэй", Оливия Колман ("Неизвестная дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо") и Кристен Стюарт ("Спенсер").

Лучшим актером может стать Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-Так... Бум!"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета").

На награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" претендуют "Белфаст", "Худший человек на свете", "Король Ричард", "Лакричная пицца" и "Не смотрите наверх". В номинации за лучший адаптированный сценарий представлены "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Неизвестная дочь", "Власть пса" и "CODA: Ребенок глухих родителей".

На награду в номинации "Актриса второго плана" претендуют: Ариана ДеБос ("Вестсайдская история"), Онжаню Эллис ("Король Ричард"), Джесси Бакли ("Неизвестная дочь"), Катрина Балф ("Белфаст") и Кирстен Данст ("Власть пса"). В аналогичной мужской номинации представлены Киран Хайндс ("Белфаст"), Трой Котсар ("CODA: Ребенок глухих родителей"), Джесси Племонс ("Власть пса"), Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо") и Коди Смит-Макфи ("Власть пса").

Лучшим анимационным фильмом может стать "Энканто", "Побег", "Лука", "Митчеллы против машин" и "Райя и последний дракон".

Церемония вручения наград пройдет 27 марта.