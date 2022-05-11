Украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra прошла в финал "Евровидения"
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022" прошел во вторник вечером в итальянском Турине, по его итогам стали известны первые десять участников финала, который состоится в субботу.
Как сообщается на сайте "Евровидения", в финальную часть конкурса прошли:
- Представитель Швейцарии Marius Bear (песня - Boys Do Cry);
- Певица Роза Линн из Армении (Snap);
- Группа Systur из Исландии (Með Hækkandi Sól);
- Литовская певица Моника Лю (Sentimentai);
- Португальская группа MARO (Saudade, Saudade);
- Группа Subwoolfer из Норвегии (Give That Wolf A Banana);
- Греческая исполнительница Аманда Георгиади Тенфьорд (Die Together);
- Украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra (Stefania);
- Группа из Молдавии Zdob şi Zdub & Advahov Brothers (Trenulețul);
- Нидерландская певица S10 (De Diepte).
Еще семь участников не смогли пробиться в финал. Это представители Албании, Латвии, Словении, Болгарии, Хорватии, Дании и Австрии.
Второй полуфинал состоится в четверг, 12 мая. В нем примут участие представители Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.
Россия в этом году не допущена к участию в "Евровидении" из-за военной операции на Украине.
В 2022 году конкурс проходит в Турине. Италия получила право проведения финала благодаря победе группы Måneskin в Роттердаме.
Ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза "Евровидение" проходит с 1956 года и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.