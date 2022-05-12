Смольный оценил в 32 000 рублей расходы российского туриста в Петербурге за 3-5 дней

Чиновники рассчитывают, что гости фестиваля "Добровидение" принесут городу 32 млн рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В 2021 году турист из России в среднем тратил в Петербурге 32 тысячи рублей за три-пять дней в городе, сообщила зампред городского комитета по развитию туризма Юлия Кузенская.

Она напомнила, что в Петербурге 20-21 мая пройдет фестиваль "Добровидение".

"На фестиваль "Добровидение" приедут около 1000 российских туристов, значит они принесут в бюджет города 32 млн рублей принесут", - сказала Кузенская.

"Для удобства туристов было принято постановление о создании единого календаря событий, чтобы удобно было планировать свой отпуск. В него входит порядка 500 мероприятий", - добавила чиновница.

По ее словам, фестиваль пройдет на разных площадках города, что позволяет их популяризировать. Будет также возможность посмотреть выступления в онлайн-формате.

Председатель оргкомитета фестиваля, депутат Госдумы Олег Нилов рассказал, что в фестивале примут участие 110 коллективов из России и стран СНГ. Они будут исполнять песни на своих национальных языках.

21 мая 2022 года на "Сибур Арене" пройдет гала-концерт лауреатов и почетных гостей VII Международного фестиваля народной песни "Добровидение". В нем примут участие, в частности, Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, лучшие гармонисты России, иеромонах Фотий, Петр Захаров и многие другие артисты.