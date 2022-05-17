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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:52

75-й Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Международный Каннский кинофестиваль откроется во вторник во Франции на Лазурном берегу.

Старт смотру даст фильм "Окончательный монтаж" французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Картина рассказывает о молодой вдове, которая решила открыть в своем роскошном доме на окраине Тель-Авива приют для евреев-иммигрантов.

В этом году из-за ситуации на Украине оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством.

Основной конкурс

В основной конкурс Каннского кинофестиваля вошли 18 картин, среди них - фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

Это третий фильм Серебренникова, который отобран в основной конкурс киносмотра. В 2018 году в основном конкурсе участвовала картина режиссера "Лето" о Викторе Цое (специальная премия за лучший саундтрек), а в 2021 году - фильм Серебренникова "Петровы в гриппе". Кроме того, в 2016 году фильм Серебренникова "Ученик" был участником программы "Особый взгляд" Канн.

На "Золотую пальмовую ветвь" Канн также претендуют картины "Преступления будущего" (Crimes of the Future) Дэвида Кроненберга, "Тори и Локита" Братьев Дарденн, "Брокер" японского режиссера Корээды Хирокадзу, "Решение расстаться" (Decision to leave) южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука.

Шведско-иранский режиссер Али Аббаси покажет фильм "Святой паук" (Holi Spider), Рубен Эстлунд - "Треугольник печали" (Triangle of sadness), Тарик Салех - "Мальчик с небес" (Boy from Heaven). В конкурсе примут участие фильм "Миндальные деревья" (Les amandiers) француженки Валерия Бруни, "Звезды в полдень" (Stars at noon) Клэр Дени, "Брат и сестра" (Frere et soeur) Арно Деплешена.

Кроме того, в основную конкурсную программу войдут фильм "Close" бельгийца Лукаса Донта, "Ностальгия" итальянца Марио Мартоне, "RMN" румынского режиссера Кристиана Мунджиу "Братья Лейлы" (Leila's brothers) иранца Саида Рустаи, "Hi-Han" польского режиссера Ежи Сколимовского. Американское кино представят "Время Армагеддона" (Armageddon Time) Джеймса Грея и "Showing up" Келли Рейхардт.

О фестивале

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

В 2020 году должен был пройти 73-й смотр, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен с мая на июль, а позже организаторы смотра сообщили, что в оригинальном формате фестиваль не состоится. При этом они представили список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их показали на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе. В 2021 году из-за продолжающейся пандемии, киносмотр также был перенесен с мая на июль.

Жюри фестиваля в этом году возглавит актер Венсан Линдон. Также в жюри смотра вошли британская актриса и режиссер Ребекка Холл, индийская актриса Дипика Падуконе, шведская актриса Нуми Рамас, итальянская актриса и режиссер Жасмин Тринка, иранский режиссер Асгар Фархади, французский режиссер и сценарист Ладж Ли, американский режиссер Джефф Николс и норвежский режиссер Йоаким Триер.

Фестиваль на Лазурном берегу продлится до 28 мая.

Франция Канны Каннский кинофестиваль
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