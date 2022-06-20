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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Московский международный кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московский международный кинофестиваль (ММКФ), перенесенный с апреля, пройдет с 26 августа по 2 сентября, сообщили в понедельник организаторы.

Уточняется, что программа ММКФ активно формируется: на основной конкурс подано свыше 200 заявок, и они продолжают поступать.

"География стран, чьи кинематографисты желают представить свои премьеры на ММКФ, простирается от Аргентины, Бразилии, Перу, США и других стран Западного полушария до Великобритании, Сербии, Италии, Франции на западе нашего континента и Индии, Ирана, стран Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии и даже Океании", - отметили организаторы.

В начале марта сообщалось, что ММКФ перенесен на вторую половину 2022 года после обращения кинематографистов зарубежных стран о том, что они не смогут приехать и представить свои фильмы к показу.

Ранее ожидалось, что Московский международный кинофестиваль пройдет в столице с 21 по 28 апреля.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира.

ММКФ
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