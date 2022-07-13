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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Житель Челябинской области случайно нашел уникальные сарматские котлы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Игорь Рябинских из Челябинской области, набирая песок для кур на берегу озера возле поселка Черкаскуль в Каслинском районе, нашел два котла сарматской культуры, которым не менее 2500 лет, сообщила пресс-служба государственного исторического музея Южного Урала.

Там уточнили, что Рябинских обратился в музей и предложил передать найденные в Каслинском районе "котлы скифов". Специалисты сначала отнеслись к его словам с недоверием.

"Мы предполагали, что это будут предметы иткульской культуры. Каслинский район не характерен для могильников скифской культуры, их находили южнее Челябинска. В нашем регионе обитали кочевые ираноязычные племена - сарматы, но и их предметы ранее в этих местах не обнаруживались. Тем не менее оба котла принадлежат сарматской культуре", - объяснила хранитель фондов археологии Зоя Валиахметова.

По мнению музейных работников, котлы были ценными для своего племени, на это указывает внешняя атрибутика - конусообразная или рюмкообразная ножка, шнурообразное внешнее украшение, характерные ручки.

Для Челябинской области находка уникальна. В Музее археологии и этнографии Челябинского госуниверситета есть похожий большой котел из кургана Темир. В фондах Исторического музея Южного Урала есть два небольших котла - из могильника Кичигино Увельского района и из иткульского городища.

Челябинская область Каслинский район Музей Южного Урала Зоя Валиахметова Игорь Рябинских
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