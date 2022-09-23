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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Умер режиссер Владимир Краснопольский

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, (...) режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", - говорится в сообщении на сайте союза.

Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы: "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Ночные забавы", "Ермак", "Нина", "Сыщики", "Две судьбы", "Провинциалы", "Подари мне жизнь", "Сыщик без лицензии", "Под небом Вероны", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Дело следователя Никитина", "Дом с лилиями", "Смешная жизнь", "Выйти замуж за Пушкина", "Экспроприатор" и другие.

Краснопольский – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, награжден рядом орденов.

Хроника 05 января 2019 года – 23 сентября 2022 годаУмершие знаменитости
Владимир Краснопольский
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