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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Объявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"

В этом году конкурс в номинациях "Драма. Работа режиссера" и "Драма. Работа драматурга" не проводится

Объявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Спектакли "Война и мир" Театра имени Вахтангова, "Р" театра "Сатирикон" и "Материнское сердце" БДТ имеми Товстоногова стали номинантами театральной премии "Золотая Маска", номинанты в категории "Режиссёр драмы" в этом году не выдвигаются.

"Номинанты премии "Золотая Маска" - это 50 спектаклей и 180 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по драматическому театру и театру кукол и по музыкальному театру. Спектакли-номинанты премии станут участниками Фестиваля "Золотая Маска" 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве и представит лучшие премьеры сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол", - сообщается в телеграм-канале фестиваля.

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В номинации "Драма. Спектакль большой формы" представлены спектакли "Война и Мир" Театра им. Евгения Вахтангова, "Атилла" театра "Чехов-Центр" (Южно-Сахалинск), "Дикая Утка" новосибирского театра "Красный Факел", "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена" Театра им. Ленсовета, "Каренин А." Большого драматического театра Тюмени, "Костик" московского Театра им. А.С. Пушкина, "Макбет" Драматического театра Новокузнецка, "Мария Стюарт" московского МТЮЗ, "Материнское сердце" Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова, "Морфий" Театра драмы Им. А.С. Пушкина (Псков) и "Р" "Сатирикона" им. Аркадия Райкина.

Как сообщили организаторы, в номинации "режиссёр драмы" "по решению учредителя премии СТД РФ номинанты не выдвигаются".

В малой форме "Драмы" представлены семь постановок, среди которых спектакли Мастерской Брусникина, театра "Старый дом" и театра "Приют Комедианта".

Также принято решение не выдвигать номинантов в категории "Драма. Работа драматурга" "ввиду отсутствия конкурса".

Номинантами в категории "Балет" стали постановки "L.A.D." ("Три Тихие Пьесы", "Безупречная ошибка", "Праздник уходящих", "Дар") театра "Урал Опера Балет", "Катарина, или дочь разбойника" театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, "Ромео и Джульетта", Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и "Танцемания" Большого театра.

На "Золотую маску" в номинации "Опера" претендуют "Curiosity" (Электротеатр Станиславский), "De Temporum Fine Comoedia" Дягилевского фестиваля (Пермь), "Аида" московской "Геликон-Оперы", "Евгений Онегин" театр оперы и балета им. П.И. Чайковского (Пермь), "Мертвый город" театра "Новая Опера" мм. Е.В. Колобова и другие.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке фонда президентских грантов, министерства культуры РФ, правительства Москвы.

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