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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Актриса Светлана Крючкова и балерина Марина Кондратьева удостоены почетной "Золотой маски"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лауреатами почетной "Золотой маски" за вклад в развитие театрального искусства в 2023 году стали Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова и балерина, педагог-репетитор балетной труппы Государственного академического Большого театра Марина Кондратьева.

Среди лауреатов премии также певица, солистка оперной труппы Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, солистка-вокалистка Московского государственного академического театра оперетты, Народная артистка РСФСР Светлана Варгузова, солист-вокалист Московского государственного академического театра оперетты, Народный артист РСФСР Юрий Веденеев.

КультураОбъявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"Объявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"Читать подробнее

Кроме того, лауреатами премии стали художник театра, педагог, обладатель Золотой медали Российской Академии художеств Виктор Архипов; театральный режиссер и педагог, заведующий Кафедрой актёрского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств Вениамин Фильштинский; актер Краснодарского государственного академического театра драмы имени М.Горького, Народный артист РСФСР Анатолий Горгуль; актер, режиссер, педагог, художественный руководитель "Театра-студии" Владимирского академического областного театра драмы, Народный артист РФ Николай Горохов и актриса Иркутского академического драматического театра имени Н.П.Охлопкова, Народная артистка РФ Наталия Королева.

Премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

Золотая маска Светлана Крючкова Маквала Касрашвили Марина Кондратьева
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