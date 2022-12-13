Актриса Светлана Крючкова и балерина Марина Кондратьева удостоены почетной "Золотой маски"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лауреатами почетной "Золотой маски" за вклад в развитие театрального искусства в 2023 году стали Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова и балерина, педагог-репетитор балетной труппы Государственного академического Большого театра Марина Кондратьева.

Среди лауреатов премии также певица, солистка оперной труппы Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, солистка-вокалистка Московского государственного академического театра оперетты, Народная артистка РСФСР Светлана Варгузова, солист-вокалист Московского государственного академического театра оперетты, Народный артист РСФСР Юрий Веденеев.

Кроме того, лауреатами премии стали художник театра, педагог, обладатель Золотой медали Российской Академии художеств Виктор Архипов; театральный режиссер и педагог, заведующий Кафедрой актёрского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств Вениамин Фильштинский; актер Краснодарского государственного академического театра драмы имени М.Горького, Народный артист РСФСР Анатолий Горгуль; актер, режиссер, педагог, художественный руководитель "Театра-студии" Владимирского академического областного театра драмы, Народный артист РФ Николай Горохов и актриса Иркутского академического драматического театра имени Н.П.Охлопкова, Народная артистка РФ Наталия Королева.

Премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).