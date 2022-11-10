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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Здание Литинститута в Москве сдали в эксплуатацию после реставрации

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Москве выдано разрешение на ввод в эксплуатациию после реставрации исторического комплекса зданий Литературного института имени А. М. Горького на Тверском бульваре. Об этом сообщил гендиректор "Единого заказчика в строительстве" Карен Оганесян.

По его словам, здание готово принять студентов. Реставрация и реконструкция комплекса завершились в октябре.

"Институт сохранил исторический облик - был восстановлен интерьер начала XX века в корпусах здания: мраморные подоконники, каменные лестницы, деревянные потолочные карнизы с фризом, лепной декор. По архивным документам строители восстановили полностью фасад здания и внутренние помещения. Также воссоздан исторический художественный паркет XIX века", - подчеркнул Оганесян.

Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации комплекса в 2021 году.

Литинститут располагается в историческом здании усадьбы Александра Яковлева, построенной в XVIII-XIX веках. Здание также называют "Домом Герцена", так как в нем в 1812 году родился Александр Герцен (сын брата Александра Яковлева) и провел там детство и юность. В середине XIX века в усадьбе жил Дмитрий Свербеев, хозяин литературного салона, который посещали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Виссарион Белинский, Петр Чаадаев, Евгений Баратынский и Алексей Хомяков.

В 1920-х годах в центральном корпусе усадьбы располагались Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) и Московская ассоциация пролетарских писателей (МАПП), а в обоих флигелях в разное время жили литераторы, не имевшие жилья в Москве: Осип Мандельштам, Юрий Олеша, Андрей Платонов и Василий Гроссман.

Здание признано объектом культурного наследия.

Москва Литинститут Александр Герцен Главгосэкспертиза Карен Оганесян
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