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Netflix вложит $900 млн в новую киностудию на месте военной базы в Нью-Джерси

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис Netflix Inc. планирует инвестировать более $900 млн в создание современного комплекса по производству кинофильмов на месте закрывшейся военной базы в штате Нью-Джерси, сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление компании.

Netflix заплатит $55 млн за участок земли площадью около 120 гектаров, на котором располагалась военная база Форт Монмут.

На участок претендовали еще три организации, но специальное агентство, ответственное за восстановление района, сильно пострадавшего в экономическом плане после закрытия базы в 2011 году, поддержало заявку Netflix.

Компания намерена инвестировать в проект $848 млн в течение нескольких лет. На первой стадии реализации на приобретенном участке будут построены 12 павильонов звукозаписи, а на последующих стадиях здесь могут появиться офисные здания и иные объекты, используемые для производства фильмов.

"Мы считаем, что открытие киностудии поможет создать тысячи новых рабочих мест и принесет экономике штата миллиарды долларов, а также поспособствует появлению динамичной кинопроизводственной экосистемы в Нью-Джерси", - отметил CEO компании Тед Сарандос.

С начала 2022 года капитализация Netflix упала вдвое, до $128 млрд.

Netflix США Нью-Джерси Форт-Монмут Тед Сарандос
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