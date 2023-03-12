В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - По традиции в преддверии церемонии вручения Оскара в США назвали худшие фильмы года.
Как сообщает Daily Mail, худшим фильмом года признали драму о жизни Мэрилин Монро "Блондинка". Режиссер и сценарист картины Эндрю Доминик получил "Золотую малину" за худший сценарий.
Джареда Лето назвали худшим актером за работу в фильме "Морбиус".
В категории "Худшая актриса" сомнительную награду присудили экспертам самой "Золотой малины" после того, как в этой номинации появилась 12-летняя (на тот момент) Райан Кира Армстронг, сыгравшая в экранизации Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом". Решение номинировать подростка вызвало шквал критики, в итоге ее исключили из числа номинантов.
Худшим актером второго плана стал Том Хэнкс ("Элвис"), а худшей актрисой второго плана - Адриа Архона ("Морбиус").
Колин Фаррелл получил специальную "Золотую малину" за восстановление репутации, сыграв в "Банши Инишерина". За эту роль он номинирован на "Оскар".
Церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" состоится позднее в воскресенье.