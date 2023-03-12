В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

Премьера фильма "Блондинка" в Лос-Анджелесе в 2022 году Фото: Charley Gallay/Getty Images for Netflix

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - По традиции в преддверии церемонии вручения Оскара в США назвали худшие фильмы года.

Как сообщает Daily Mail, худшим фильмом года признали драму о жизни Мэрилин Монро "Блондинка". Режиссер и сценарист картины Эндрю Доминик получил "Золотую малину" за худший сценарий.

Джареда Лето назвали худшим актером за работу в фильме "Морбиус".

В категории "Худшая актриса" сомнительную награду присудили экспертам самой "Золотой малины" после того, как в этой номинации появилась 12-летняя (на тот момент) Райан Кира Армстронг, сыгравшая в экранизации Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом". Решение номинировать подростка вызвало шквал критики, в итоге ее исключили из числа номинантов.

Худшим актером второго плана стал Том Хэнкс ("Элвис"), а худшей актрисой второго плана - Адриа Архона ("Морбиус").

Колин Фаррелл получил специальную "Золотую малину" за восстановление репутации, сыграв в "Банши Инишерина". За эту роль он номинирован на "Оскар".

Церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" состоится позднее в воскресенье.