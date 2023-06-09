Госпремии получат создатели фильма "Вызов" и реставраторы картины Репина

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лауреатами Государственных премий РФ за 2022 год в области литературы и искусства стали реставраторы картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", создатели фильма "Вызов" и худрук хора имени Пятницкого, сообщил советник президента РФ Владимир Толстой.

"По итогам тайного голосования три представления набрали более 2/3 голосов и предложены президенту РФ", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.

Художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская создали новую технологию, которая была применена, в том числе, при реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 год". Картина была повреждена вандалом в 2018 году, работы по ее восстановлению продолжались до 2022 года, в мае прошлого года полотно вернули в постоянную экспозицию.

Лауреатами премии стали также режиссер Клим Шипенко, продюсер Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд. за работу над фильмом "Вызов", который снимали в космическом пространстве.

Художественный руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова будет отмечена наградой за вклад в сохранение народного искусства.

Государственная премия РФ - ежегодная премия, вручаемая президентом за вклад в развитие науки и техники, культуры и искусства, а также за выдающиеся производственные результаты. Премия вручается с 1992 года 12 июня в Кремле. Лауреаты премии получают почетный знак, диплом, а также денежную премию в размере 10 млн рублей.