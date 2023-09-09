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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Умер режиссер Николай Шейко

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер, заслуженный деятель искусств России Николай Шейко скончался в возрасте 85 лет, сообщается в официальном телеграм-канале МХТ имени А. П. Чехова.

"Печальная весть: не стало Николая Михайловича Шейко, режиссера, заслуженного деятеля искусств России, много лет возглавлявшего литературную часть МХТ", - говорится в сообщении.

В театре добавили, что прощание пройдет 13 сентября в МХТ имени А. П. Чехова. Гражданская панихида начнется в 11:00. Похороны состоятся на Митинском кладбище.

Николай Шейко родился в 1938 году в Харькове. В 1962 году окончил Харьковский театральный институт. Спустя 30 лет начал работать во МХАТ. Был главным режиссером в минском ТЮЗе, возглавлял Русский драматический театр в Таллине. На счету Шейко более 100 спектаклей, ставил пьесы А. Володина, Л. Зорина, а также русскую и западную классику. В МХТ имени А. П. Чехова шли его постановки "Блаженный остров" М. Кулиша, "Маскарад" М. Лермонтова, "Сон в летнюю ночь" У. Шекспира, "Венецианский антиквар" К. Гоцци, "Учитель словесности" В. Семеновского".

Николай Шейко МХТ имени Чехова
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