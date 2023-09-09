Объявлены победители "Киношока"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Анапе завершился 32-й фестиваль "Киношок". Главный приз конкурса полнометражных фильмов получила лента режиссера Джанчиворджа Сенгедоржа "Продавщица" (Монголия).

"Продавщице" также достались приз за лучшую музыку (композитор Дулгуун Баясгалан) и приз за лучший сценарий (Джанчивордж Сенгедорж).

Приз имени А.Княжинского за лучшую операторскую работу – Яна Риц, фильм "Край надломленной Луны", режиссер Светлана Самошина (Россия). Приз за лучшую мужскую роль – Мерей Мухтарулы, фильм "Умри, но вспомни" (Казахстан). Приз за лучшую женскую роль – Анна Шепелева "Край надломленной Луны", режиссер Светлана Самошина (Россия). Приз за лучшую режиссуру – Парт Саурабх, "На другом берегу пруда" (Индия). Специальный диплом Большого Жюри "Лучшая роль второго плана" – актер Алексей Шемес, "Умри, но вспомни", режиссер Ернар Нургалиев (Казахстан).

В конкурсе короткометражных фильмов главный приз достался картине "Май нулевого", режиссера Кирилла Султанова (Россия). Специальный приз жюри с формулировкой "За режиссуру" - "Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама", режиссер Рауль Гейдаров (Россия). Специальный приз с формулировкой "За гуманизм" - "Ветераны космоса", режиссер Инга Сухорукова (Россия). Специальный приз с формулировкой "За оригинальное режиссерское решение" - "Аплодисменты", режиссер Иван Забажанов (Россия).. Специальный приз с формулировкой "За изображение в лучших традициях мирового кино" - "Биг", режиссер Ольга Дымская, (Россия).

В конкурсе детского кино "Киномалышок" лучшим был признан фильм "Золотая бронза", режиссер Игорь Копылов (Россия). Приз за лучшую роль девочки – Ульяна Пилипенко, "Грозный папа", режиссеры Карен Оганесян и Юрий Коробейников (Россия). Приз за лучшую роль мальчика – Илья Рязанов, "Дух Байкала", режиссер Михаил Расходников (Россия),

В конкурсе телефильмов "ТВ-шок" первый приз зрительских симпатий у фильма "Лист ожидания", режиссёр Александр Ефремов (Белоруссия). Второй приз у картины "Очень плохая невеста" режиссёр Владимир Устюгов (Россия). Третий приз - "Заполярный вальс", режиссёр Феликс Герчиков (Россия).

"Киношок" в этом году был посвящен Году педагога и наставника и состоялся при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.