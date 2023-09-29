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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"Медного всадника" Пушкина продали на торгах за 2,2 млн рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Доцензурное издание "Медного всадника" Александра Пушкина продали на торгах "Литфонда" за 2,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Как заявили в пресс-службе аукциона, проданное издание принадлежало русскому художнику Анне Остроумовой-Лебедевой, которая входила в художественное объединение "Мир искусства". Издание ушло "по самой высокой ставке в 2,2 млн рублей".

"Еще одна особенность книги в том, что именно этот пушкинский "Медный всадник" опубликован без цензурных искажений и по старой орфографии (с набора, сделанного еще в 1917 году, для чего издательству пришлось получить специальное разрешение). В составе тиража были именные и нумерованные экземпляры. Продавалась книга достаточно дорого по меркам того времени - по 15 рублей", - отметили в аукционном доме.

Начальная ставка за него составляла 120 тыс. рублей, но в ходе торгов взлетела почти в 20 раз.

Также на торгах была продана "Пиковая дама" Пушкина, цена за которую в ходе торгов выросла с 70 тыс. до 320 тыс. рублей.

Литфонд Александр Пушкин
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