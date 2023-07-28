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Прижизненное издание "Евгения Онегина" ушло с молотка за рекордные 26 млн рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Издание романа "Евгений Онегин", вышедшее при жизни поэта Александра Пушкина, было продано на аукционе за 26 млн рублей, став самым дорогим прижизненным изданием русских классиков, проданным на российских торгах, сообщили в аукционном доме "Литфонд".

"Поставлен новый рекорд по продаже произведений классиков русской литературы: редчайший экземпляр романа "Евгений Онегин", вышедший при жизни Александра Пушкина, продан за 26 млн рублей", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

КультураПервое издание "Евгения Онегина" Пушкина выставят на торги за 12 млн рублейЧитать подробнее

По словам руководителя "Литфонда" Сергея Бурмистрова, слова которого привели в аукционном доме, предыдущий рекорд в 18 млн рублей за прижизненное издание поэмы Велимира Хлебникова "Ладомир" с автографом автора продержался на российском антикварном рынке шесть лет.

"Теперь Пушкин поставил новый рекорд", - сказал он.

Кроме того, на торгах было продано первое отдельное издание в прозе "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, которое ушло с молотка за 6 млн рублей, "Арабески" Николая Гоголя - за 2,8 млн рублей.

Также рекорд на торгах поставило первое издание сборника стихов и песен Владимира Высоцкого "Песни и стихи" в двух томах. На одном из предыдущих российских аукционов этот двухтомник ушел с молотка за 12 тыс. рублей, но на прошедших 27 июля в "Литфонде" издание перекрыло ту ставку почти вдвое, покинув торги за 22 тыс. рублей при заявленной цене на старте всего 6 тыс. рублей.

Литфонд Евгений Онегин Александр Пушкин
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