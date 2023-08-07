"Историю пугачевского бунта" Пушкина выставят на торги за 1,4 млн рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Историческую монографию Александра Пушкина "История пугачевского бунта" выставят на торги, начальная цена лота составит 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Аукционный дом "Литфонд" проведет торги, на которых будут выставлены редкие книги, рукописи, исторические документы и фотографии, а также автографы значимых деятелей культуры. В частности, выставлены первые издания культовых русских авторов - исторический труд Александра Пушкина, посвященный восстанию, возглавляемому Емельяном Пугачевым", - сообщили в пресс-службе фонда.

Выставленное на торги издание является единственной работой Пушкина-историка, опубликованной при его жизни. Известно, что Пушкин начал работать над произведением про Пугачева в конце 1831 года, а в декабре 1833 он представил готовую работу Николаю I, чтобы тот дал разрешение к печати.

Начальная цена на экземпляр составляет 1,4 млн рублей.

Также на торгах будут представлены первые поэтические сборники Федора Тютчева "Стихотворения" за 180 тыс. рублей и Георгия Иванова "Розы: стихи" за 270 тыс. рублей.

Кроме того, на аукционе выставят сигнальный экземпляр книги Владимира Маяковского, на котором поэт оставил автограф: "Не спорьте!!!", за 450 тыс. рублей, дружеское посвящение младшей сестры Марины Цветаевой Анастасии на книге поэтессы за 125 тыс. рублей и личное письмо Ивана Бунина за 120 тыс. рублей.