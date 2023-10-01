Театр "Современник" посвятит новый сезон 90-летию со дня рождения Галины Волчек

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Московский театр "Современник" посвятит новый театральный сезон 90-летию со дня рождения Галины Волчек, сообщил директор театра Юрий Кравец.

"Начинаем 68-й сезон нашего театра. И этот сезон для нас всех ознаменован тем, что 19 декабря исполнилось бы Галине Борисовне Волчек 90 лет. И этот сезон мы решили посвятить нашей любимой Галене Борисовне. Проект, который мы придумали и решили запустить, называется "Современник. Планета Волчек" (...) В течение всего года состоятся разные мероприятия, разные проекты", - сказал Кравец на сборе труппы в воскресенье.

В день рождения Волчек, 19 декабря, состоится премьера спектакля-посвящения режиссеру и одной из основательниц театра "Наш Современник" на основной сцене театра.

Кроме того, к 90-летию со дня рождения Волчек театр открыл фотовыставку в фойе театра, она продлится до конца сезона. К декабрю театр планирует открыть выставку архивной фотографии "Современник. Планета Волчек" на Чистопрудном бульваре.

Также в этом сезоне запланированы открытие музея "Современника" и запуск 3D тура по театру. Открытие намечено на 15 апреля - в день рождения театра. Кроме того, запланирован показ документального фильма о Галине Волчек и запуск фестиваля студенческих спектаклей "Неформат", который может пройти с 1 по 15 апреля. По итогам фестиваля будут вручаться премии в честь основателей театра.

Говоря о новых постановках, Кравец уточнил, что 7 октября в театре состоится премьера спектакля "Чагин" по одноименному роману Евгения Водолазкина, режиссером которого выступит Сергей Тонышев. 18 ноября на сцене театра представят спектакль "Чудо Святого Антония" по пьесе Мориса Метерлинка, режиссером которого стал Александр Назаров. В конце ноября в театре состоится премьера спектакля "САШАШИШИН" по роману Александры Николаенко "Убить Бобрыкина", режиссером спектакля стал Гарик Сукачев.

На март 2024 года запланирована премьера спектакля "Здесь живут люди" по роману Атола Фугарда режиссёра Гульназ Балпейсовой. Также на март-апрель запланирована премьера спектакля "Над пропастью во ржи" по роману Джерома Сэлинджера в постановке режиссёра Лейлы Абу-аль-Кишек.

В конце мая - начале июня в театре планируется представить спектакль по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина", режиссером выступает Петр Шерешевский. Кроме того, в июне ожидается премьера спектакля "Симон" по роману Нарине Абгарян, режиссер - Алина Кушим.