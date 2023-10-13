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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Петербурге в Советском переулке открыли памятник Жанне д'Арк

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в Советском переулке торжественно открыли памятник Жанне д'Арк .

"Для французских друзей России образ святой и великой воительницы, признанной основательницы французской нации, может стать связующим звеном, которое символически объединит два народа в родстве обычаев и культуры. Кто как не Жанна может вдохновлять и воплощать в жизнь благородные идеалы", - заявил автор скульптуры, французский скульптор Борис Лежен.

Российский посол во Франции Алексей Мешков обратил внимание на символичность этого события.

"Памятник, переданный в дар городу Всеобщей ассоциацией друзей Жанны д'Арк, был задуман много лет назад. Но открытие его происходит именно сейчас, в момент, когда многолетние культурно-гуманитарные связи между Россией и Францией находятся под ударом развязанной на Западе против России гибридной войны", - процитировали "Интерфаксу" обращение посла в комитете по внешним связям Петербурга.

Дипломат уверен, что этот памятник станет "символом подлинной российско-французской дружбы".

В церемонии открытия памятника приняли участие директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, французская делегация - члены ассоциаций "Друзья Жанны д'Арк" и "Бермонтская богоматерь".

В комитете по внешним связям напомнили, что ассоциация "Друзья Жанны д'Арк" предложила подарить России бронзовую скульптуру героини, когда президент Владимир Путин был с визитом во Франции в 2015 году. В 2020 году в Париже в Российском духовно-культурном центре состоялась торжественная презентация скульптуры, которая в итоге была доставлена в северную столицу России и установлена в сентябре 2021 года, однако торжественное открытие было назначено на 2023 год.

Владимир Путин Петербург Жанна д'Арк Франция Борис Лежен Алексей Мешков
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