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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Работы испанских художников впервые с 1937 года покажут в Пушкинском музее

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Испанское искусство впервые с 1937 года представят на выставке в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в рамках выставочного проекта будет представлено более 50 работ, среди которых картины Эль Греко, Диего Веласкеса и Франциско Гойи.

"Испанская коллекция. Из собраний российских музеев" - проект, организованный совместно с Государственным Эрмитажем. Будет показано более 50 работ великих испанских художников XVI–XIX веков, сообщили в пресс-службе Пушкинского музея.

В экспозицию войдут предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура и графика из собрания Пушкинского музея.

Выставка будет проходить с 8 ноября по 4 февраля 2024 года в Главном здании музея.

Еще одна выставка, посвященная Испании, откроется в Пушкинском музее 14 ноября. Как уточнили в музее, выставка "Образы Испании. Русское искусство XIX–XXI веков" посвящена проявлению "испанской темы" в русской культуре: от изобразительного искусства, театра и литературы до кинематографа. В семи разделах выставки будут показаны произведения, вдохновленные Испанией и ее историко-художественным наследием: колоритные "испанки" и "испанцы" Петра Кончаловского, Натальи Гончаровой и Александра Яковлева, пейзажи Максимилиана Волошина и архитектурная графика Романа Клейна, театральные образы Александра Головина, Павла Челищева, Александры Экстер.

Выставка также будет проходить до 4 февраля.

Пушкинский музей ГМИИ имени Пушкина
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