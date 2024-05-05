Скончался советский и российский художник-мультипликатор Горленко

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Советский и российский режиссер, сценарист и художник-мультипликатор Александр Горленко умер в возрасте 79 лет, сообщила в воскресенье пресс-служба Музея Победы.

"Ушел из жизни выдающийся российский режиссер и художник мультипликации, один из основоположников школы отечественной анимации, заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко. В ноябре 2024 года он готовился отпраздновать 80-летний юбилей со всеми своими учениками, которые в разных уголках планеты продолжают дело выдающегося мастера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Горленко принадлежал к плеяде художников-мультипликаторов, которые не только стояли у истоков отечественной анимации, но и формировали неповторимый авторский стиль советского и российского анимационного искусства.

"Горленко начинал свою творческую деятельность как художник-мультипликатор с работы нал знаменитым киноальманахом "Веселая карусель", привнеся в любимый несколькими поколениями детей мультипликационный журнал новые краски. Его следующая работа "Увеличительное стекло" сразу стала невероятно популярной, зрители целенаправленно приходили в кинотеатры на сеансы, где значилась картина Горленко. Вскоре Горленко продолжил мультипликационное творчество в качестве режиссера", - отмечается в сообщении.

Биография

Александр Горленко родился 21 ноября 1944 года в Красноярске. В 1969-1970 годы работал художником на студии "Союзмультфильм", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы во ВГИКе. С 1972 по 1980 год был художником-мультипликатором, а с 1980 стал режиссером. В 1995-1999 годах преподавал в Московском кинолицее.

При участии Горленко созданы такие мультфильмы "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", фильм "Новые бременские" и десятки других работ, многие из которых отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей.

Горленко входил в Творческий совет музыкального проекта Музея Победы "Главные детские песни". С 1995 года руководил мастерской на кафедре анимации и компьютерной графики ВГИКа. Был одним из создателей Всероссийского форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг".